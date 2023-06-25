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وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

الأحد، 25 يونيو 2023 12:28 ص
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين حجاج
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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يزور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضيوف البرنامج بعد اكتمال وصولهم، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، كما يزور ضيوف البرنامج من أسر وذوي الشهداء من دولة فلسطين، الذين تمت استضافتهم تنفيذًا للأمر الكريم.
ويعقد معاليه خلال الزيارة أيضًا مؤتمرًا صحفيًا ، بهدف تسليط الضوء على التسهيلات المقدمة لضيوف البرنامج، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب إطلاع وسائل الإعلام عن جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم الحج لهذا العام.

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