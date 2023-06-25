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وزير التعليم يشدد على مراقبى لجان الثانوية بالالتزام وتوفير المناخ الملائم للطلاب

الأحد، 25 يونيو 2023 12:50 م
وزير التعليم يشدد على مراقبى لجان الثانوية بالالتزام وتوفير المناخ الملائم للطلاب وزير التعليم يشدد على مراقبى لجان الثانوية بالالتزام وتوفير المناخ الملائم للطلاب
كتب محمود طه حسين

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فى إطار زيارته المفاجئة لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.
 
وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.
 
واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.
 
كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.
 
وردًا على استفسار لأحد الطلاب حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.
 
كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أدائهن فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات. 
 
كما شدد الوزير على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.
 
والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس يبلغ 3851 طالب / طالبة من بينهم 1269 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية و2400 طالب/طالبة بالشعبة العلمية في 15 لجنة أساسية و199 لجنة فرعية.
 
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة (2)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة (3)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة (4)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة (1)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

 


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