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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: استئناف الامتحانات الأحد 2 يوليو

الأحد، 25 يونيو 2023 09:59 ص
وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: استئناف الامتحانات الأحد 2 يوليو الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى، ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من غدا الاثنين، حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو المقبل بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وبدأ صباح اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة التعليمية.

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