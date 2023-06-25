وزيرة التضامن تشهد اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة المتطوعين

كتب مدحت وهبةُ

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عصر اليوم الأحد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة .