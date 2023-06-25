وزيرة البيئة تشدد على أهمية الربط بين الطبيعة والصحة وعادات الغذاء المستدامة

كتبت منال العيسوي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع كارول آن ستيوارت (رئيسة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا) لشركة سانوفي، وميكا نايدو (رئيس منطقة أفريقيا)، والوفد المرافق لهما، وبحضور المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، لمناقشة آليات البناء على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية ومجالات جديدة للتعاون الثنائي المستقبلي.

في بداية اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون المثمر مع الشركة التي تعد من أوائل الشركات التي أدركت أهمية المشاركة في رفع الوعي البيئي، خاصة مع حرص مصر خلال مسيرتها نحو التنمية المستدامة على رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع من شباب ومرأة واطفال ومجتمع مدني وقطاع خاص، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارة والشركة خلال المرحلة الأولى في تنفيذ المسابقة البيئية، والتي لاقت استجابة كبيرة من المواطنين سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وسعادتها بحجم المعلومات البيئية وتنوعها التي تعرف عليها الجمهور من خلال المسابقة.