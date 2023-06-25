وزارة التعليم تعلق على صعوبة اختبار الكيمياء: الامتحانات تناسب كل المستويات

كتب إبراهيم حسان

قال شادي زلطه، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تلقت بعض الشكاوى بشأن ما يثار حول صعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، وحرص الوزير على إثر ذلك على إصدار بيان لطمأنة الطلاب، مؤكدا خلاله على أن أي طالب له الحق في الحصول على درجات تعادل اجتهاده في الامتحانات.

أضاف شادي زلطه، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc مع الإعلامية إيمان الحصري، أن وزارة التربية والتعليم حرصت في الفترة السابقة على توضيح طبيعة الامتحانات، بأنها ستكون ثابتة وواضحة، وبها تقسيمات للطلاب المتميزين ومتوسطي المستوى وغيرهم، مردفا: "التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وإذا لم يجب الطلاب مجتمعين على سؤال بأي امتحان، سيتم اتخاذ إجراءات في صالح الطلاب، كتوزيع درجة السؤال أو إجراءات أخرى تراعى في توقيت التصحيح".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المركز القومي للامتحانات يضع المواصفات الخاصة بالامتحانات بشكل ثابت وبشكل لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

وأشار شادي زلطه، إلى أن هناك لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في المادة الموضوعة للامتحان، وهذه اللجنة تقوم بمراجعة دقة الصياغة اللغوية والعلمية للأسئلة بعد كل امتحان، والتأكيد على أن كل سؤال لا يحتمل أكثر من إجابة، كذلك تتحقق من كل الإجابات السليمة.