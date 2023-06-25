نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق 3 أحواش جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، اليوم الأحد، 10 رؤوس ماشية من جاموس وابقار في حريق نشب داخل 3 احواش ماشية بقرية أصفون المطاعنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغ يفيد بنشوب حريق في 3 احواش ماشية بقرية أصفون المطاعنة، مما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية ملك كل من "عبد الرضي عبد الفتاح - ناجح محمد - عبد الفتاح عبد الله"، وتم إخماد الحريق ولاتوجد خسائر في الأرواح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابوالوفاء 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابوالوفاء 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبودوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبدالمتعال الضوي 40سنة - أحمد عبدالعليم مصطفي 25 سنه - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والزراع الأيمن والأيسر.

وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن إلتهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.