اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"نظافة القاهرة" تجهز سيارات لغسيل مخلفات ذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 10:00 م
"نظافة القاهرة" تجهز سيارات لغسيل مخلفات ذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى أضاحى العيد- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعدت هيئة نظافة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.
 
من جانبه أكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، أنه تم التنبيه على مديرى أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، كما تم تكليف الإنقاذ المركزى بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد.
 
وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وامام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين ومنها 20 حديقة متميزة.
 
وأكد اللواء إيهاب الشرشابى على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام 26843759 ، و الخط الساخن 15264، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

نظافة القاهرة

النظافة

مخلفات الذبح

ذبح الاضاحي

الحدائق

القاهرة

حدائق القاهرة

عيد الاضحي



الموضوعات المتعلقة

نظافة القاهرة ترفع كفاءة أنفاق المشاة أسفل الطريق الدائرى.. صور

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م

إزالة سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط و"نظافة القاهرة" تنقل النخيل.. صور

الإثنين، 15 مايو 2023 02:07 م

"نظافة القاهرة" تزيل سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط.. صور

الأحد، 14 مايو 2023 02:08 م

نظافة القاهرة تنقل "نخل ملوكى" من محور الفسطاط لحديقة الواحة.. صور

السبت، 13 مايو 2023 01:01 م

نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة