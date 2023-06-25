مياه الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى فى جميع مواقع العمل على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه تم تجهيز فرق للصيانة بالمعدات والسيارات اللازمة وتشكيل غرفه طوارئ مجهزة للتواصل مع كافه الافرع طوال ايام العيد والتدخل السريع لحل أى أزمة أو مشكله قد تحدث ويتم حلها فورا.

كما وجه مديرى الافرع بضرورة متابعة اعمال تطهير غرف وشبكات الصرف الصحى بكافة القرى والمدن تجنبا لحدوث أى اعطال أو انسدادات بالشبكة تفسد على المواطنين فرحتهم بأيام العيد المبارك مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحى والتخلص الامن من مخلفات الأضاحى التى تؤدى إلى حدوث انسداد وتلف بشبكات الصرف الصحى.