مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

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أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك، اليوم الأحد أن الجيش الروسي قتل أحد سكان منطقة دونيتسك وتسبب في إصابة اثنين خلال عمليات أمس السبت.



وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "في 24 يونيو، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك - في منطقة فوهليدار. وأصيب شخصان آخران في المنطقة في اليوم الماضي".



وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.