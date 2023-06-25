اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 300 رحلة داخلية لمدن الجذب السياحى خلال إجازة عيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 06:11 م
مصر للطيران تسير 300 رحلة داخلية لمدن الجذب السياحى خلال إجازة عيد الأضحى مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أنهت شركة مصر للطيران كافة استعداداتها لأجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الأجازات الصيفية، من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية، وذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الأستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.
 
ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 78 رحلة إلى شرم الشيخ، و82 رحلة إلى الغردقة، و66 رحلة إلى الأقصر، و74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو القادم.
 
واختتمت مصر للطيران نهاية الأسبوع الماضي جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، بنقل 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و 5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و 8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و 10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.
 
 

مصر للطيران

عيد الاضحى المبارك

مناطق الجذب السياحي

السياحة

المطارات السياحية



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