مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوى الشرقى بأطفيح

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
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