مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوى الشرقى بأطفيح

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.