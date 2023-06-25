اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
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مستثمر أمريكى: سهم شركة تسلا قد يقفز إلى مستويات 1500دولار في عام 2030

الأحد، 25 يونيو 2023 09:29 ص
مستثمر أمريكى: سهم شركة تسلا قد يقفز إلى مستويات 1500دولار في عام 2030 مؤشر - أرشيفية
أ ش أ

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نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن رونالد بارون المستثمر ورئيس Baron Capital قوله إن سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا Tesla قد يقفز إلى مستويات 1500 دولار في عام 2030.
 
وأوضح بارون أنه يرى اتجاه صعودي مرتفع بالنسبة لسهم Tesla، متوقعًا ارتفاع السهم إلى مستويات 500 دولار في 2025، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 89%.
 
وجاءت تلك التوقعات بعدما تكبد سهم الشركة التي يترأسها إيلون ماسك أكبر خسارة في شهرين في جلسة الأربعاء، ليتراجع من أعلى مستوى في 9 أشهر وبعد الارتفاع بنسبة 120% منذ بداية العام الجاري.

مصر

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