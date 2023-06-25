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مد المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين

الأحد، 25 يونيو 2023 11:03 ص
مد المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين مبادرة كلنا واحد_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".
  
وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
   
ويأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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