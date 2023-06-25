مدير عام "تعليم بورسعيد" تستقبل الطالبة "فاطمة" صاحبة ابتكار الإنارة بدون كهرباء

بورسعيد - محمد عزام

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الطالبة فاطمة عبد العزيز المقيدة بالصف الثالث قسم الكهرباء بمدرسة الشهيد المجند محمد محمود أبو جمرة الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة بمدينة بورفؤاد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الطالبة عرضت ابتكارها الخاص بتوفير الإنارة بدون كهرباء وبدون استخدام خلايا شمسية أو ضوئية باستخدام فوسفور سيليكوني من الجيل الثالث للإضاءة 3d light.

وجهت وكيل أول الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة من التربية والتعليم والتعليم العالى لدراسة الابتكار وأخذ خطوات جادة لتسجيل براءة اختراع بأسم الطالبة ثم تسويق المنتج محليا ودوليا لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول المصرية النابغة.

جاء ذلك بحضور هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني وهاني الهلباوي مدير المدرسة ووكيلها خالد عبد الحميد وولي أمر الطالبة.