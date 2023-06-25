مدير الأمن العام السعودى يتفقد القوات الأمنية المشاركة فى تأمين موسم الحج

وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، أن البسامي تابع ميدانيا الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن .

وكان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قد تفقد أمس السبت استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، واستكمالا لجهود وخطط الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.