محافظ كفر الشيخ يفتتح الفرع الدائم للمواد الغذائية في بيلا بأسعار مخفضة

كفر الشيخ- محمد سليمان

فتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الفرع الدائم بمدينة بيلا لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم المخفضة للجمهور، مقدماً التهنئة لأهالى المحافظة بالعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفرع، للاطمئنان على توفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، إضافة اللحوم الطازجة، والدواجن المثلجة والزيوت والبقوليات وغيرهم، والتقى بعدد من أهالى بيلا، وعبروا عن سعادتهم بافتتاح الفرع، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور واللحوم الطازجة، اضافة للدواجن المثلجة والاسماك، وكافة السلع الغذائية، ويعد هذا الفرع هو الفرع الرابع بالمحافظة، الاول بغرب مدينة كفر الشيخ والثانى بمدينة بلطيم والثالث بمدينة دسوق، والرابع بمدينة بيلا، ومن المنتظر افتتاح فرعين آخرين بالحامول ومطوبس.