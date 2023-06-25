محافظ بورسعيد يهنئ المصرى بالتأهل لنهائى كأس الرابطة

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، التهنئة لجماهير وادارة المصرى بالتأهل المستحق لنهائى بطولة كاس الرابطة بعد الفوز الغالى على فيوتشر 3/1 بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالأداء الجيد للاعبى المصرى وجهازهم الفنى بقيادة الدكتور ميمى عبد الرازق، مشيرا لعطائهم المخلص طوال اللقاء وحتى ركلات الحسم فى النهاية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الشكل المشرف للالاف من مشجعى المصرى الاوفياء الذين ساندوا الفريق بمدرجات برج العرب تحول الى ملحمة جماهيرية رائعة وكانت خير عون للفريق على اقتناص النتيجة المأمولة فى النهاية.

ووجه محافظ بورسعيد، التهانى لرئيس المصرى كامل ابو على والذى تقدم صفوف مشجعى المصرى ومجلس الادارة باللقاء وكان حضوره حافزا للجميع على مضاعفة العطاء من أجل الفوز، وتمنى المحافظ للفريق الاول مواصلة الأداء الجيد باللقاء النهائى لاحراز كاس البطولة واهداءها لجماهير المصرى المخلصة.