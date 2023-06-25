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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجمع المنطقة الحرة داخل باب 20 الجمركي

الأحد، 25 يونيو 2023 03:07 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجمع المنطقة الحرة داخل باب 20 الجمركي محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد "  باب 20 " الجمركي  والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة. 
 
والتقى المحافظ عددا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، وكذلك المترددين على المجمع، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيا مع أعمال التطوير التي شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.
 
وأطلع محافظ بورسعيد على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التي تساهم في سرعة وإنجاز المهام. 
 
وأشاد المحافظ بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20 ، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمترددين على المجمع ، مشددا على استمرار تطوير المجمع،  تماشيا مع عمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة.
 
 
المحافظ خلال تفقده الجمرك
المحافظ خلال تفقده الجمرك

المخافظ خلال جولته بالجمرك
المخافظ خلال جولته بالجمرك

المخافظ مع احد الموظفين
المخافظ مع احد الموظفين
 

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