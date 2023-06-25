محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مدينة بنها ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعى رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية لمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات الجارى إنشاؤها لدفع الأعمال وتذليل المعوقات، حيث تفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، ومشروع إنشاء 2 سلم كهربائى على كوبرى السكة الحديد، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، ورصف وتطوير كوبرى المصنع الحربى، وتفقد مشروع تطوير ميدان مفارق الزقازيق بمدخل بنها الجنوبى.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذى يبلُغ طوله 550 مترا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهى عند نادى الشرطة، وتُنفذ على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وجار عمل الصبات الخرسانية وتركيب البلاط الخرسانى بالأسوار وعمل مدخل لمعدية الركاب ببطا.

وأكد المحافظ، على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين خلال عيد المحافظة القومى ليكون متنفساً جديداً لهم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة.

وتقوم المحافظة بإنشاء المشروع فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء سلم كهربائى بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوى الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 - 2023، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، أعمال التركيبات حيث تم الانتهاء من تركيب السلالم وجارى أعمال التوصيلات الكهربائية والفنية للمصعد وسيتم تشغيله أمام المواطنين خلال أيام بوجود شركة متخصصة للأمن والصيانة حفاظا عليه من الاستعمال العشوائى ولضمان إتمام عملية الصيانة اللازمة بشكل دورى لضمان العمل بالكفاءة المطلوبة.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رصف كوبرى المصنع الحربى ضمن أعمال تطوير وتجديد شارع فريد ندا، حيث وجه المحافظ بمراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات القياسية فى أعمال الرصف والعمل على تيسير الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

واختتم المحافظ بتفقد أعمال تطوير ميدان بنها الجنوبى عند مفارق الزقازيق والذى تم الانتهاء من إنشاء ميدان حضارى ووضع علم مصر عليه ليصبح المدخل أحد المداخل المتميزة لمدينة بنها كما وجه المحافظ خلال الجولة بإستمرار أعمال النظافة بالمنطقة ودهان البلدورات الموجودة على جانبى الطريق.