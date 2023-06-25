محافظ الغربية يكرم طالبا لاختياره أفضل الطلاب لتمثيل مصر فى مايكروسوفت

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الطالب محمد أحمد الشلبى، الطالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين بإدارة شرق طنطا التعليمية، والفائز فى المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر فى مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية عن فئة برنامج WORD.

شهد التكريم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية، ونجلاء أحمد عاطف هلال المشرفة بالمدرسة.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للطالب على تميزه وحصوله على هذه المسابقة وتمثيله للمحافظة ولمصر، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى المستوى القادم، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للطالب حتى سفره وكذلك عقب عودته، ودعمه وتوفير كل متطلباته من خلال مركز التدريب بالمحافظة أو أى مراكز أخرى.

يذكر أن الطالب محمد الشلبى شارك فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وتم فوزه وترشيحه خلال احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، "الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات"، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتى بورت المنظم الرئيسى للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمة الإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالى، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.

يذكر أن هذه المسابقة هى واحدة من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم فى مجالات الحاسب الآلى، وتطبيقات برامج الأوفيس OFFICE وتقام فى شهر أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى اختيار 6 طلاب من إجمالى 100 متسابق ممثلين لجمهورية مصر العربية، للمشاركة فى المسابقة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمى، حيث يتم فيها، تدريب الطلاب على تطبيقات مايكروسوفت من خلال مراكز التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية، إتاحة الاختبارات المحلية للطلاب المتميزين من خلال معامل التطوير التكنولوجى بالمديرية، واختيار أفضل الطلاب لحضور المعسكر الجمهورى لاختيار فريق الطلاب الممثل لجمهورية مصر العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية.