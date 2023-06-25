محافظ السويس ولجنة الإدارة المحلية يتفقدون المشروعات الخدمية وتطوير المدن السكنية.. صور

السويس - السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، يرافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب وأعضاء اللجنة والدكتور عبد الله رمضان، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والشيوخ بالسويس والتنفيذيين ورؤساء الأحياء بزيارة مدينة 24 أكتوبر بحي فيصل ومساكن اللوكس والغريب بحي السويس ومحطة صرف صحي الزراير بمنطقة العبور بحي الأربعين.

وفي الفترة المسائية قام المحافظ وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس بتفقد كورنيش السويس الجديد ونمشي النخيل وممشي أهل السويس ببورتوفيق وشاطئ السوايسة والشاليهات وحديقة الفرنساوي والمدرسة الفرنسية.

وفي الزيارة اكد المحافظ أن السويس تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين في إطار سعي الجهاز التنفيذي للارتقاء بالخدمات ومنها تطوير 35 مدينة سكنية علي مستوي جميع الأحياء لم تشهد اي تطوير منذ إنشاؤها في الستينات والسبعينات وتبطين ترعة السويس وتحويل جانبها إلى كورنيش للتنزه، ووضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المجمع الطبي الجديد، تمهيداً لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا إعادة رصف ورفع كفاءة عدد من المحاور بأحياء المحافظة.