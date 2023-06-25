اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 09:25 ص
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محافظة الوادى الجديد تبدأ حصر زراعات الأرز على منطقة بحيرة باريس بالمحافظة

الأحد، 25 يونيو 2023 09:00 ص
محافظة الوادى الجديد تبدأ حصر زراعات الأرز على منطقة بحيرة باريس بالمحافظة زراعة الأرز - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن حصر زراعة الأرز على مستوى المحافظة فى نطاق مفيض باريس جنوب المحافظة وتفعيل قرار حظر زراعة الأرز فى باقى مراكز وقرى المحافظة وذلك بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز فى محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوى بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين فى ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفى. 
 
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبى زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتى وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كافة المراكز والقرى، بشروط تتمثل فى أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومى سارية ويتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بديوان عام الوحدة المحلية.
 

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