اليوم السابع
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محافظة الجيزة تشن حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية

الأحد، 25 يونيو 2023 08:52 ص
محافظة الجيزة تشن حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية محافظة الجيزة تشن حملة لرفع المخلفات من مناطق ببولاق والطالبية
كتبت - مرام محمد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وإزالة تعديات الباعة والمحال بمناطق (شارع المليجى "المسمط" بالملكة من العشرين فيصل حى بولاق الدكرور، أرض البحر الكنيسة بحي الطالبية)، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة من قبل الأهالى.
 
وعلى الفور قامت أجهزة أحياء بولاق الدكرور والطالبية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات القمامة والمخلفات والدفع بورديات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى بالمواقع سالفة الذكر.
 
وبدورها قامت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأحياء بشن عدد من الحملات والتى نجحت فى إزالة تعديات المحال وفروشات الباعة الجائلين بالشوارع المذكورة مما ساعد على تحسين حركة المارة والمركبات.
 
وشدد محافظ الجيزة على مسؤلى إدارة الرصد بالمتابعة الدورية لأية حالات مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا والحفاظ على مستوى النظافة ورفع المخلفات وتجمعات القمامة ونقلها لمحطات المناولة أولا بأول.
 
حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية (2)
حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية

حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية (1)
حملة لرفع المخلفات والإشغالات من مناطق ببولاق والطالبية
 

محافظ الجيزة

الجيزة

الطالبية

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