محافظة الإسماعيلية تدعم "الدراويش" بـ5 ملايين جنيه.. صور

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك في إطار الدور الهام والرئيسي الذي تقوم به محافظة الإسماعيلية تجاه المنظومة الرياضية على أرض المحافظة بصفة عامة، وبنشاط كرة القدم المتمثل في النادي الإسماعيلي بصفة خاصة، ومن منطلق الدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنادي لحل الأزمة المالية التي تواجه الإدارة من عدم صرف رواتب العاملين.