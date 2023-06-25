اليوم السابع
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محافظة الإسماعيلية تدعم "الدراويش" بـ5 ملايين جنيه.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 12:10 ص
محافظة الإسماعيلية تدعم "الدراويش" بـ5 ملايين جنيه.. صور محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

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قرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، منح النادي الإسماعيلي الرياضي، مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه منحه لا ترد، على أن يتم صرف المبلغ على رواتب العاملين بالنادي فقط دون غيرها من المصروفات الأخرى.
 
وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك في إطار الدور الهام والرئيسي الذي تقوم به محافظة الإسماعيلية تجاه المنظومة الرياضية على أرض المحافظة بصفة عامة، وبنشاط كرة القدم المتمثل في النادي الإسماعيلي بصفة خاصة، ومن منطلق الدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنادي لحل الأزمة المالية التي تواجه الإدارة من عدم صرف رواتب العاملين. 
 
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (1)
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (1)

محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (2)
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (2)

محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (3)
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (3)

محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (4)
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (4)

محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (5)
محافظة الإسماعيلية تمنح الإسماعيلي 5 مليون جنيه (5)

 




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