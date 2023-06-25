

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في منشور على تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - أنه جرت مناقشة الوضع في جميع قطاعات الخطوط الأمامية. وتحدث الجانبان عن الإجراءات الهجومية والدفاعية التي اتخذتها الوحدات الأوكرانية.



وبالإضافة إلى ذلك، أشار زالوجني إلى احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق ببعض الأسلحة وأجهزة إزالة الألغام. واتفق الطرفان على البقاء على التواصل والتفاعل بنشاط.



وشكر زالوجني، ميلي على دعمه ومساعدته في "الكفاح" ضد القوات الروسية.



وفي اتصال آخر، بحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، آخر التطورات في روسيا.



وقال كوليبا - في تغريدة على تويتر - إنه "في محادثتنا، تبادلت أنا والوزير بلينكين تقييماتنا للأحداث الجارية في روسيا. إننا نراقبها عن كثب. ولا تزال أوكرانيا تركز على تحقيق أهداف هجومها المضاد في أراضي أوكرانيا بدعم ثابت من حلفائنا الأمريكيين".



وكانت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية قد أعلنت قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجيني بريجوجين، اقتراح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بوقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، وبدء إلغاء التصعيد واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.



يُذكر أن قوات "فاجنر" استولت خلال الساعات الماضية، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.