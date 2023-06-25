اليوم السابع
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متعافون من الإدمان: حياتنا كانت مدمرة وإعلان محمد صلاح دافع كبير للإقلاع

الأحد، 25 يونيو 2023 11:05 م
متعافون من الإدمان: حياتنا كانت مدمرة وإعلان محمد صلاح دافع كبير للإقلاع جانب من اللقاء
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور أحمد صبرى أخضائى علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يبدأ الإدمان بالتجربة ومسايرة الخروجات أو تحمل العمل الشاق وهو مفوم خاطئ، والبعض يقول إن الحشيش ليس إدمان حتى يصل لأن يصبح مدمنا.
 
وأضاف أحمد صبرى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، لدينا نماذج كثيرة من المتعافين بصندوق علاج الإدمان، وهناك نماذج حياتها استقرت، منهم أيمن حسام، ومحمد عبد المنعم.
 
واوضح أيمن حسام، أن رحلة الإدمان بدأت منذ مرحلة المراهقة فى المدرسة، ودخلت من حاجة للتانية، وتعافيت منذ 4 سنوات ونصف، موضحا مكنتش أعرف نفسى فى المرايا وبعدها أخذت القرار للتعافى، كما أن إعلان محمد صلاح دافع وحافز كبير للإقلاع عن الإدمان، بالإضافة للسرية فى العلاج.
 
وقال محمد عبد المنعم، أحد المتعافين، بدأت منذ 25 سنة بشرب الحشيش، وبدأت من سيء لأسوأ، وتعرضت لخسائر كثيرة وأغضبت أهلى والجميع بعد عنى، وكان كل حياتى كيف أتحصل على المال كى أشترى مخدرات، متابعا رأيت إعلان للتعافى واخذت 3 شهور تأهيل ثم متابعة وبعد التعافى تطوعت وعملت مشرف علاج بمركز لتأهيل المتاعفين، مؤكدا: كنت ذليل للمخدرات.
 
 

الادمان

المخدرات

التعاطفى

التعاطى

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى



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