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متحدث التعليم: امتحان الكيمياء مطابق لمواصفات حددتها الوزارة

الأحد، 25 يونيو 2023 10:18 م
متحدث التعليم: امتحان الكيمياء مطابق لمواصفات حددتها الوزارة شادى زلطه
كتب أحمد عرفة

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أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنّ بعض طلاب الثانوية العامة اشتكوا من صعوبة امتحان الكيمياء الذي عقد اليوم الأحد، فيما كان الامتحان مطابقا للمواصفات التي حددتها الوزارة.
 
أضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّه سيتم مراجعة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ليحصل كل طالب على حقه كاملا.
 
تابع متحدث التربية والتعليم، أنّه بمجرد ورود شكاوى عن صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتشكيل لحنة مكونة من 10 خبراء متخصصين لمراجعة صياغة الأسئلة لغويا وعلميا وتحديد عوامل الصعوبة.
 
أردف شادي زلطة، أنه في حالة ثبوت عدم إجابة كل الطلاب على سؤال معين سوف تتخذ الوزارة إجراءات فورية من ضمنها توزيع درجات هذا السؤال على باقي أسئلة الامتحان.
 
وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى عن أن بعض الطلاب اشتكوا من أن هناك أسئلة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة فيها «فزلكة» وبعضهم «خرجوا من اللجنة بيعيطوا»، قال إنه يجب ألا ننساق وراء الشكاوى الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تبالغ أحيانا في توصيف الحالة.
 
نفي شادي زلطة، حدوث أي حالات ترسيب (خروج ورقة الأسئلة من اللجنة خلال عقد الامتحان أو قبله) في امتحانات اليوم بالثانوية العامة، كاشفا رصد 5 حالات غش إلكتروني (محاولة استخدام الهاتف المحمول في الغش) 3 في الكيمياء و2 في الجغرافيا، فيما تصل عقوبة الغش إلى الحرامان من الامتحان لمدة عامين.

الكيمياء

شادى زلطه

الثانويه العامه

امتحانات

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