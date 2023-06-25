اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 09:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مبادرة "حفاوة".. تهدى حجاج بيت الله الحرام (45) ألف نسخة من المصحف الشريف

الأحد، 25 يونيو 2023 09:21 ص
مبادرة "حفاوة".. تهدى حجاج بيت الله الحرام (45) ألف نسخة من المصحف الشريف حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف مبادرة "مصحف لكل حاج"؛ وذلك ضمن مبادرة حفاوة.
 
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به، وإهدائه إلى حجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم، مضيفاً أن الإدارة مستمرة في إهداء نسخ من القرآن الكريم، ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر، وتحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، حيث بلغ مجمل ما تم توزيعه (45) ألف نسخة من المصحف الشريف.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة