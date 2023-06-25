مبادرة "حفاوة".. تهدى حجاج بيت الله الحرام (45) ألف نسخة من المصحف الشريف

مكة المكرمة - محمود عبد الراضى

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف مبادرة "مصحف لكل حاج"؛ وذلك ضمن مبادرة حفاوة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به، وإهدائه إلى حجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم، مضيفاً أن الإدارة مستمرة في إهداء نسخ من القرآن الكريم، ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر، وتحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، حيث بلغ مجمل ما تم توزيعه (45) ألف نسخة من المصحف الشريف.