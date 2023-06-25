مبادرة المشروعات الخضراء تُدرج على جدول أعمال اللجنة العربية بجامعة الدول العربية

كتبت أسماء أمين

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن موافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) على إدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة المستثمرين والمؤسسات التمويلية لدراسة وتمويل المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الثالث عشر.

وقال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) بإدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية جاء في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بالمبادرة وما تقدمه من حلول ذكية وعملية لمواجهة مخاطر تغير المناخ والمشكلات البيئية.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهم نتائج الاجتماع الذي عقدته المبادرة بمقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلي الدول العربية برئاسة وزير مفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية لعرض المبادرة كنموذج ناجح يحتذى به من قبل الدول العربية، واستعداد مصر لنقل تجربتها الناجحة وتقديم الدعم الفني للدول العربية الراغبة في تطبيق هذا النموذج الرائد في دولتها، كما تمت الإشارة إلى دعوة المستثمرين والمؤسسات التمويلية إلى دراسة المشروعات الفائزة بالمبادرة وتمويلها لضمان استمراريتها في تقديم حلول ذكية وعملية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

وأكد بدر أن مثل هذا الاهتمام بمخرجات المبادرة من جامعة الدول العربية يدل على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، موضحًا أن المبادرة في دورتها الثانية تسعى لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورة الأولى لتقديم عدد من الحلول الجديدة لمشكلات تغير المناخ والتي ستشارك بمؤتمر المناخ COP28 بدولة الامارات.

كما أكد بدر حرص المبادرة على نقل تجربتها للدول العربية، باعتبارها مبادرة غير مسبوقة عالميًا تنفذ بجميع محافظات مصر بمشاركة عدد من الفئات المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة حظيت بالثناء الدولي من المؤسسات الدولية، موضحًا أن من أهم مكتسبات المبادرة هو الانتقال من المحلية إلى الوطنية ثم إلى العالمية من خلال تقديمها لعدد 100 مليون مصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية التي شاركت بالدورة الأولى من المبادرة وقدرتها على ربطها بالممولين والمستثمرين.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت قد شاركت خلال يونيو الجاري في منتدى الاستدامة والأعمال الحكومية الذي نظمته جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي ومستقبل الدولة الإماراتية عهود الرومي وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتجارية لتسجيل المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة من خلال الموقع الرسمي للمبادرة وذلك حتى نهاية يوليو القادم WWW.SGG.EG.