كيرياكوس ميتسوتاكيس يعلن انتصار حزبه بجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية باليونان

كتب محمد جمال

أعلن رئيس الوزراء اليونانى السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس انتصار حزبه في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأ، أكدت استطلاعات رأى، أن حزب ميتسوتاكيس اليميني يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في اليونان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية اليونانية وبدء فرز الأصوات.

وتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، إذ يتطلع المحافظون للفوز وإعادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى منصبه.

وحسب موقع سكاى نيوز، فاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري الذي حكم اليونان من 2015 إلى 2019.