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كنيسة العذراء والأنبا أرسانيوس في زيلاند بهولندا تحتفل بذكرى تأسيسها

الأحد، 25 يونيو 2023 12:49 م
كنيسة العذراء والأنبا أرسانيوس في زيلاند بهولندا تحتفل بذكرى تأسيسها كنيسة العذراء والأنبا أرسانيوس في زيلاند بهولندا تحتفل بذكرى تأسيسها
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أرسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا بالذكرى العاشرة لتأسيسها. 
 
وصلى نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا القداس الإلهي صباح أمس في الكنيسة ذاتها، أعقبه تقديم مجموعة من الفقرات من بينها تسابيح لفريق كورال الكنيسة وعرض لفريق الكشافة كما أقيم بهذه المناسبة المعرض السنوي للكنيسة.
 
وحضر الاحتفال عدد من كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب القبطي بهولندا وبعض الوفود من الكنائس الهولندية المختلفة.
 
ووزع نيافة الأنبا أرسانيوس في ختام الحفل بعض الهدايا التذكارية على الحاضرين.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

هولندا

ايبارشيه هولندا



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