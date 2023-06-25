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كلية التربية للطفولة بجامعة القاهرة تطلق مبادرة اعرف بلدك للطفل المصرى.. تفاصيل

الأحد، 25 يونيو 2023 06:00 ص
كلية التربية للطفولة بجامعة القاهرة تطلق مبادرة اعرف بلدك للطفل المصرى.. تفاصيل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، عن إطلاق مبادرة اعرف بلدك للطفل المصرى وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية وبالتعاون مع قطاع شئون التعليم وقطاع شئون البيئة وخدمة المجتع.

وأوضحت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، أن المبادرة ستبدأ يوم 9 يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه ومن المقرر ان تتضمن المبادرة أنشطة داخل الكلية ورحلات خارجية وأنشطة متحفية ومسرحية وفنية وموسيقية .

من الجدير بالذكر أن  كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، نظمت المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الخامس، تحت عنوان "الطفولة وتحديات العصر الرقمي"، والذي يلقي الضوء على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال تربية الطفل وفقًا لمستحدثات التحول الرقمي،  خلال شهر  مارس الماضى،  بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الطفولة من داخل مصر وخارجها.

وعقد  المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية.

واستهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بأهمية الوسائط التربوية والتثقيفية الحديثة في ظل تحديات العصر الرقمي، ومناقشة القضايا ذات الصلة بالأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة، وتقديم رؤي مستقبلية لتعليم الأطفال والمهتمين بمجال الطفولة، وتبادل الخبرات بين المتخصصين والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ذات الاهتمام بمجال الطفولة، وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بتربية الطفل، وعرض أحدث الدراسات التربوية والأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بوسائط تثقيف الطفل وفنون الأداء في ظل تحديات العصر الرقمي.

 


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