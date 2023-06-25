غرفة عمليات التضامن تتابع صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى من فروع بنك ناصر

كتب ــ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد، واتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.