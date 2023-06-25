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عمليات التعليم تحدد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الكيمياء

الأحد، 25 يونيو 2023 09:35 ص
عمليات التعليم تحدد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الكيمياء امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تمكن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وكانت صفحات الغش الإلكترونى نشرت أجزاء من امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، وتمكن فريق مكافحة الغش فى وقت سريع من تحديد المكان وهوية الطالب المسئول عن تصوير الامتحان.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة ولمدة ثلاثة ساعات.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم رصد دخول الطلاب لجان السير من خلال تفعيل كاميرات المراقبة خاصة اللجان التى تشهد محاولات غش ويتم التصدى لها، مشددة على أن الكاميرات ترصد تحركات الطلاب داخل اللجان من لحظة دخولهم حتى بدء الامتحان وانتهائه، مؤكدة أن هناك تتبع لأى محاولة غش وهناك ضوابط كثيرة يتم الوصول من خلالها إلى اى تجاوزات تحدث داخل اللجان.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

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