طلاب وطالبات طب بيطرى كفر الشيخ يحتفلون بتخرجهم بالطبول والزغاريد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، احتفال مئات الطلاب والطالبات من كلية الطب البيطري، بجامعة كفر الشيخ، بتخرجهم، مستعينين بـ" الطبل البلدي والمزمار وإطلاق الطالبات الزغاريد"، إضاف لتجمع آخر أمام مبنى الكلية بمدينة كفر الشيخ، وسط فرحة غامرة للطلاب وإعجاب المارة من المواطنين بطريقة الاحتفال.

كما اصطفت عدد من السيارات وعدد من المواطنين، لمتابعة الاحتفالات للطلاب الذين أتموا شهادة التخرج بكالوريوس الطب البيطري، كما أطلقت الطالبات الزغاريد فرحة بتخرجهن.

وأعرب عدد الطلاب الذين تخرجوا اليوم من كلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ، عن فرحتهم التي لا تصدق، مشيرين أنهم سيذهبون للمصايف لقضاء عطلة العيد، بعد فترة من التعب والمذاكرة آملين أن يكون القادم أفضل بالنسبة لمستقبلهم العملي خلال السنوات المقبلة.



جانب من فرحة طلاب وطالبات الطب البيطري لتخرجهم