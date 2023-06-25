اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 10:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صور من سماء مكة المكرمة ترصد الاستعدادات النهائية لحج هذا العام

الأحد، 25 يونيو 2023 08:45 م
صور من سماء مكة المكرمة ترصد الاستعدادات النهائية لحج هذا العام مكة المكرمة
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وثقت صور استعدادات حكومة خادم الحرمين الشريفين لموسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال مرافقة طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
 
 وتحلق طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة على مدار أيام الحج لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية ورصد الحجاج غير النظاميين، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.
 
 ويتمتع منسوبو طيران الأمن بخبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني لأي ظرف أمني والتعامل السريع مع أي حدث، محلّقين بشغف وطني في طلعات جوية متوالية تغطي سماء المشاعر المقدسة من مطلع ذي الحجة إلى أن يختتم ضيوف الرحمن حجهم بوداع البيت العتيق وإكمال نسكهم، وعيون الأمن ترعاهم بعد حفظ الله تعالى لهم.
 
 
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.03 PM (1)مكة المكرمة
 
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.03 PM (2)مكة المكرمة
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.03 PM
مكة المكرمة
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.04 PM (1)
مكة المكرمة
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.04 PM (2)
 
WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.04 PM (3)
مكة المكرمة

 

WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.38.04 PM
مكة المكرمة

 


الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة