صورة اليوم.. بيب جوارديولا وأسرته يستمتعون على متن البالون الطائر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، خروج رحلات البالون بصورة طبيعية وسط أجواء من البهجة بين السائحين من حول العالم، حيث شارك فى تلك الرحلات المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته للاستمتاع برحلة خاصة على متن إحدى البالونات فى غرب الأقصر.

ويقول مصدر بمطار البالون الطائر بالأقصر، إنه وصل فى تمام السادسة صباح اليوم الأحد، المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته لأرض مطار البالون، واستقلوا إحدى رحلات البالون الطائر بسعة 8 أشخاص، وقاموا بالتحليق فى السماء لمدة نصف ساعة، وبعدها انطلقوا فى رحلة لمعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك والملكات، تمهيداً للانطلاق فى رحلة نيلية فى العاشرة صباحاً باتجاه الجنوب لمحافظة أسوان على متن ذهبية نيلية خاصة قام باستئجارها له وأسرته لعدة أيام فى نهر النيل.

وكان قد شهد معبد الأقصر بكورنيش النيل، مساء أمس السبت، إقامة عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته لمحافظة الأقصر، وذلك عقب نهاية الزيارة داخل المعبد، حيث كشف مصدر بمعبد الأقصر، أنه عقب نهاية زيارات السائحين للمعبد في التاسعة مساء اليوم، تم تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد للمدرب بيب جوارديولا وأسرته فقط، للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد في فتح خاص وعشاء ملوكي يليق بأهم مدرب في العالم حالياً.

جدير بالذكر، أنه وسط أجواء من السعادة الكبيرة بزيارة مصر والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي، يزور المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته مصر فى تلك الأيام لقضاء رحلة أجازة سياحية مبهرة تكون ذكرى تاريخية له ولأسرته فى موسم للتاريخ حققه فى كرة القدم فى أوروبا، بتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مع الفريق الذي يدربه.