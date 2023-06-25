صحة الإسماعيلية تستعد لانطلاق "مبادرة 100 يوم صحة" اليوم

الإسماعيلي: السيد فلاح - صبري غانم

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال اجتماع موسع عُقد برئاسته اليوم عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والميادين العامة داخل المحافظة اليوم الأحد، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة خطوات ومحاور تنفيذ خطة "مبادرة 100 يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الاطقم الطبية والفرق الثابته والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض وتسجيل بيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أعلى مستهدف ممكن.

وأكد "حطب" على التنسيق بين الإدارات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بأماكن تواجد الفرق حسب المستهدف المطلوب وفقا للخطه الموضوعة، كذلك إعداد تقرير يومى لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحيه، والتأكد من توافر المستلزمات الطبيه والمستهلكات والمطبوعات طوال فترة عمل الحملة.

كما وجَّه بقيام فرق التواصل المجتمعى بتكثيف الدعايه للحمله وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفه والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة ،من خلال التعريف باماكن تقديم الخدمه الثابته وتمركز الفرق بأماكن التجمعات وان العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر.

ودعا وكيل وزارة الصحة لمشاركةمؤسسات المجتمع المدنى مع المبادره بتقديم الدعم المادي والمعنوى وحشد المواطنين بمكان مناسب والمديريه على إستعداد لتوجيه فريق طبى لمكان تجمعهم والاستفاده بالخدمات الطبيه المقدمه من خلال مبادره 100 يوم صحة.

وأشارت دكتوره نهله تعيلب مدير ادارة الرعايه الأساسيه ومنسق المبادرات الرئاسيه إلى أن حملة 100 يوم صحة، تقدم خدماتها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجيه وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومه من الخدمة الصحية.

حيث تُقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوي" وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم"، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن".

كما تُقدم المبادره خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

حضر الاجتماع دكتوره ريم مصطفي، مساعد مدير المديرية ومديري الإدارات المعنية بمديريه الصحة بالإسماعيلية إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسيه، الدعم الفنى، الطب الوقائى، الطب العلاجى، تنظيم الأسرة، القوافل العلاجية، الإعلام والتربية السكانيه، التخطيط ، التمريض، التموين الطبى، ومديرى المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة.