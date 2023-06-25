شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية ــ جاكلين منير

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على الاستعداد الأمثل بفرق الطوارئ وغرفة العمليات وكل معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لمواجهة أى سدد أو طفح فى شوارع المحافظة.

وتابع نافع معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعاً لحدوث أى انسدادات بالشبكات.

وشدد على الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقى البلاغات ومتابعتها والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها، بخلاف المتابعة الدورية على المحطات والمشروعات الجارية، للتأكد من سلامة وانتظام سير العمل أثناء فترة العيد.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكة الصرف الصحى والتى تؤدى إلى إنسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من آثار جسيمة على الشبكة وعلى البيئة، وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة.

والإبلاغ عن أى مشكلة تخص الصرف الصحى بالمحافظة على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.