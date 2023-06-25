شاهد كيف يستعد مزارعو الشرقية للزراعات الصيفية.. صور

الشرقية - حمدي عبد العظيم

يواصل المزارعين بمحافظة الشرقية الليل بالنهار للانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية، وتجهيز أراضيهم لزراعة المحاصيل الصيفية ورغم العناء والتعب إلا أنهم تميزا وجوههم سعادة لما حققوه من هامش ربح فى محاصيل الشتاء وما هم مقبلون عليه من زراعات سوف تحقق لهم هامش ربح.

"اليوم السابع" التقى المزارعين أثناء تجهيز حقولهم لزراعة المحاصيل الصيفية حيث أكد محمد بندارى مزارع من قرية حسن بيك مركز ابو كبير أنه يواصل الليل بالنهار هذه الأيام هو وكل المزارعين فهم منتشرون فى حقولهم ليلا ونهارا منهمكين فى إنهاء دراس القمح وإنهاء حصاد المحاصيل الشتوية من الحقول والبدء فى تجهيز الحقول للمحاصيل الصيف لافتا أنه سوف يزرع أرضه بمحصول الأرز وأنه أتم حرث أرضه واستعدادها بالليزر وعمرها بالمياه منذ فترة وبدأ مرحلة التلويط والذى تجعل التربة تسمح بأن تغوص حبات الأرز التقاوى تحت التربة ويمكنها من الانبات.

وأضاف أنه قام منذ يومين بوضع تقاوى الارز التى تكفى ارضه فى جوال ووضعها فى مياه الترعة حتى تكتسب ثقلا وتكون مهيأة للإنبات ثم بعد ذلك يقوم بكمرها فترة بسيطة ثم يقوم ببدارها فى الأرض التى قام بتجهيزها وعقب البدر يتم تنشيف الأرض الزراعية حتى ينبت الأرز التقاوي ويترك فترة زمنية قصيرة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع حسب شدة الأرض ويعقب ذلك غمرها بالمياه والأعتناء بالأرز حتى ينضج وتبدأ بعد ذلك خطوات رى النبات ووضع أدوية للآفات ووضع الكيماوي المطلوب.

وأضاف أحمد محمد السيد عبد الحليم أحد المزارعين بكفر محمد خليل مركز كفر صقر أن الطرق التقليدية المتعارف عليها في زراعة الأرز والتي يلجأ إليها العديد من المزارعين داخل المحافظة الزراعة عن طريق الشتلات لافتا إلى أنه يتم بدء وتجهيز مشتل أرز ويتم الاعتناء به حتى يتم نموه على درجة معينة يتم تقليع الشتلة وتوزيعها بالأرض الزراعية حسب المساحة ويتم إحضار العمال الزراعيين ويتم شتل الأرز ثم يتم الاعتناء به عن طريق التسميد والري حتى ينبت بالأرض وتبدأ معه مرحلة النضج وخلال تلك الفترة لابد ان تكون المياه متواجدة دائما داخل الأرض الزراعية.

وناشد المزارعين الأجهزة المسئولة داخل وزارة الزراعة بضرورة توفير كميات وفيرة من الأسمدة الزراعية حتي يتمكنوا من الاعتناء بالأرز.

من جانبه أكد المهندس حسين طلال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية تتابع المزارعين عن كسب وترشدهم لكيفية المحاصيل الصيفية سواء كانت الزيتية والذرة والبرسيم وخلافه وتسرح للمزارعين افضل طرق الزراعة وتعقد ندوات موسعة بشتى الإدارات والجمعيات الزراعية كيفية زراعة محصول الأرز وتبدأ مع المزارعين بشراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه ، وفى حدود المعدل الموصى به وهو من 30-40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين ، واختيار المشتل فى أرض جيدة بجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1.5 قيراط لكل فدان.

وتتابع اللجنة الاشتراطات ومنها أن تحرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ، ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة .

ويتم تقسيم أرض المشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة، ثم التسوية بالتلويط ، ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل) وبعدها يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم .







فى الحقل



مزارع



يجهز الحقل



يجهز حقله لزراعة الارز