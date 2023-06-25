اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 09:48 م
أكرم القصاص
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سوناك: على استعداد لفقدان الكثير من شعبيتى لعدم رفع رواتب موظفى القطاع العام

الأحد، 25 يونيو 2023 09:35 م
سوناك: على استعداد لفقدان الكثير من شعبيتى لعدم رفع رواتب موظفى القطاع العام ريشى سوناك
أ ش أ

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قال رئيس الورزاء البريطانى ريشى سوناك أنه على استعداد لفقدان الكثير من شعبيته بسبب عدم رفع رواتب موظفى القطاع العام بسبب المخاوف من السقوط فى دوامة التضخم فى البلاد.

وكانت هيئة المراجعة لمرتبات العاملين فى الحكومة البريطانية قد أرسلت توصياتها بضرورة زيادة المرتبات بنسبة 6 فى المائة، وهو ما رفضه سوناك، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


وقال فى تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) إنه يتعين عليه اتخاذ "قرارات صعبة" كجزء من خطته للحد من التضخم المرتفع، والذى يخشى أن يتأجج أكثر من خلال زيادة الأجور.


كانت النقابات العمالية قد أعربت عن غضبها إزاء التقارير التى تفيد بأنه من المحتمل أن يتخذ الوزراء خطوة نادرة برفض بعض توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة.


وقال سوناك إنه على استعداد لاتخاذ قرارات غير شعبية بشأن أجور القطاع العام، مضيفا "عندما يتعلق الأمر بدفع رواتب القطاع العام، سأفعل ما أعتقد أنه ميسور التكلفة، ما أعتقد أنه تصرف مسؤول".


ودافع سوناك عن قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها فى 15 عامًا، وهى خطوة زادت من الضغط على الحاصلين على قروض رهن عقاري.


وحث البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "الحفاظ على أعصابهم " مع رفع أسعار الفائدة حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل" للقضاء على التضخم.


ريشى سوناك

بريطانيا

بنك إنجلترا

رواتب

رفع الرواتب



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