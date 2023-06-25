سوريا: مقتل عدد من قيادات التنظيمات الإرهابية فى ضربات جوية مشتركة مع روسيا على ريف إدلب

كتب محمد جمال

أعلنت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة فى ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

وقالت وزارة الدفاع السورية فى بيان بحسب وكالة الأنباء السورية “ردّاً على الاعتداءات التى نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأيام الماضية على ريفى حماة واللاذقية والتى راح ضحيتها عدد من المدنيين وأدت إلى إحداث أضرار مادية كبيرة فى ممتلكات الأهالى نفذت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية استهدفت مقار الإرهابيين ومستودعاتهم فى ريف إدلب ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وأدت إلى تدمير تلك المقار بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر ومقتل عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين”.

وأشارت الوزارة إلى أن من القتلى عدداً من متزعمى المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستانى وسيف الله أبو عبد الحق التركستانى ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوى ومحمود شيخ الحارة.