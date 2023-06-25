زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب تونجا جنوبي المحيط الهادئ

وكالات

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الأحد، بأن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة ضرب جنوب تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.



وقال المركز إن الزلزال ضرب على عمق 40 كيلومتراً.

يأتى هذا بعد سلسلة من الزلازل ضربت تلك المنطقة فى الأسبوع الماضي، تجاوزت قوة إحداها الـ7 درجات على مقياس ريختر.

وفي سياق أخر، أنتج ثوران بركان هونجا تونجا أقوى انفجار جوي تم تسجيله على الإطلاق ، ولّد أيضًا عددًا قياسيًا من ضربات البرق في عاصفة رعدية شديدة الشحن استمرت 11 ساعة وانتشرت عبر 150 ميلاً (240)، وفقًا لدراسة جديدة.

وبدأ البركان، الذى يقع في جنوب المحيط الهادئ ، فى الثوران فى ديسمبر 2021 ، لكن الحدث الأكثر تفجيرًا لم يحدث حتى 15 يناير 2022 على الرغم من أن كالديرا البركان يبلغ 500 قدم (150 مترًا) تحت مستوى سطح البحر ، إلا أن الانفجار انفجر في الماء وأرسل عمودًا من الرماد يبلغ ارتفاعه 36 ميلاً (58 كم)، بمعدل ثوران يبلغ 11 مليار رطل (5 مليارات كيلوجرام) فى الثانية - وهو ترتيب أكبر من ثوران جبل سانت هيلين في مايو 1980 .