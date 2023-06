رئيس وزراء الهند: شكرا للرئيس السيسى وشعب وحكومة مصر على محبتهم.. فيديو

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأحد، زيارته إلى مصر بالتاريخية، مشيرا إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات بين مصر والهند وستعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": كانت زيارتي لمصر تاريخية وستضيف قوة متجددة للعلاقات بين الهند مصر وستفيد شعوب بلدينا .. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على محبتهم.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي فيديو يوثق لقاءاته واجتماعاته خلال زيارته إلى القاهرة.

My visit to Egypt was a historic one. It will add renewed vigour to India-Egypt relations and will benefit the people of our nations. I thank President @AlsisiOfficial, the Government and the people of Egypt for their affection. pic.twitter.com/tpoTK3inxH