اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اسكتلندا: فوز حزبنا فى الانتخابات المقبلة سيكون تفويضا للاستقلال

الأحد، 25 يونيو 2023 01:42 م
رئيس وزراء اسكتلندا: فوز حزبنا فى الانتخابات المقبلة سيكون تفويضا للاستقلال حمزة يوسف - رئيس وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا، إن فوز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات العامة المقبلة في اسكتلندا سيكون بمثابة تفويض لممارسة مزيد من الضغط على وستمنستر – مقر الحكومة فى لندن - من أجل استقلال اسكتلندا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف: "إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في هذه الانتخابات، فسيكون الناس قد قالوا كلمتهم. سنسعى إلى إجراء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة حول كيفية إعطاء تأثير ديمقراطي لإسكتلندا لتصبح دولة مستقلة."

ووعد يوسف أنه مع تعثر أي مسار قانوني لإجراء استفتاء بسبب رفض حكومة المملكة المتحدة المتكرر منح هوليرود – البرلمان الاسكتلندى- الصلاحيات اللازمة لإجراء تصويت ثانٍ، "يمكننا كسر المأزق مع وستمنستر من خلال تعبئة سلطة الشعب في الانتخابات العامة".

وحدد يوسف طريقه المفضل في حدث استمر يومًا كاملاً وهدف إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب لمناقشة استراتيجية الاستقلال، وقال إن السطر الأول من البيان التالي يجب أن يقرأ ، "صوِّت لأسكتلندا لتصبح دولة مستقلة"، لكنه أكد على الخطة "أ" تظل تنطوى على إجراء استفتاء قانوني.

وأكد أنه إذا استمر وستمنستر في حرمان اسكتلندا من إجراء استفتاء ثان، فسيكون "هذا سؤال لأحزاب المملكة المتحدة. إذا كان هذا اتحادًا طوعيًا، فعليهم إثبات ذلك ".

 

 


اسكتلندا

استفتاء اسكتلندا

المملكة المتحدة

وستمنستر

الحزب الوطنى الاسكتلندى

استقلال اسكتلندا



الموضوعات المتعلقة

التحديات تنهال على حمزة يوسف.. سلسلة اعتقالات لنواب "الوطني الأسكتلندي" للتحقيق فى تمويل الحزب تعرقل استراتيجية رئيس الوزراء الجديد بعد أقل من شهر من توليه الحكم.. جاريان: ضغوط تعيق تقديمه لـ"الرؤية الجديدة"

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:00 م

البرلمان الاسكتلندى يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:08 م

من هو حمزة يوسف؟ أول مسلم يتولى منصب رئيس وزراء اسكتلندا.. فيديو

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:00 ص

رئيس وزراء بريطانيا يرفض دعوة حمزة يوسف لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

الإثنين، 27 مارس 2023 10:16 م

حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لاسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه

الإثنين، 27 مارس 2023 04:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة