رئيس البورصة: تفعيل سوق المشتقات وزيادة عدد المستثمرين أبرز أهداف 2023

كتب هانى الحوتى

كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن محاور خطة إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة، وتشمل تفعيل سوق المشتقات المالية، والمتوقع أن يكون في نهاية الربع الثالث من هذا العام، وزيادة حجم الطلب عن طريق تعظيم الاستثمارات المؤسسية، واستكمال زيادة عدد المستثمرين الأفراد والوصول بنسبة المستثمرين الأفراد إلى عدد السكان إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، مع 40 من رؤساء شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في اجتماع افتراضي موسع تم تنظيمه عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

أكد "الدكاني"، في بداية الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات السمسرة الأعضاء في البورصة، وتعتبر شركات الوساطة حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

واستعرض الدكاني الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية وأبرزها الزيادة المطردة في عدد المستثمرين الجدد والذي بلغ خلال النصف الأول من 2023 نحو 224 ألف مستثمر، وبذلك يصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف مستثمر.

أكد رئيس البورصة، على قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها، وكذلك أكد على جاهزية السوق لاستيعاب طروحات شركات القطاع الخاص التي يتم الإعداد لها حاليا.

وناقش رئيس البورصة مع الحاضرين الخطوات المقترحة لتغيير الصورة الذهنية النمطية لسوق الأوراق المالية بحيث يتم تعديل نمط الخطاب الموجه للمستثمرين الحاليين والمرتقبين إلى نمط آخر أكثر حداثة وتعبيرا عن الواقع، وفي هذا الإطار تبادل الحاضرون الآراء فيما يتعلق ببعض آليات الجهود الترويجية المقترحة لاستقطاب المستثمرين الجدد من كافة مناطق الجمهورية ومن جميع الفئات.