رئيس البعثة الرسمية للحج يتفقد مقر بعثة السياحة وفنادق الحجاج ويشيد بالخدمات

رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

- الأحمدي يطمئن على خطة تصعيد حجاج الشركات ويؤكد على ضرورة توافر كافة الاستعدادات لتصعيد ونفرة الحجاج

قام اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس البعثة الرسمية للحج المصري بزيارة بعثة الحج السياحى للاطمئنان على حجاج الشركات والاستعدادات النهائية لتصعيدهم إلي عرفات لاداء الركن الأعظم للحج.

وأشاد اللواء الأحمدي بالمجهود المبذول من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار والتجهيزات التي اتخذتها بعثة السياحة لتصعيد حجاج الشركات وكذلك نفرتهم من عرفات، كما أشاد رئيس البعثة الرسمية للحج المصري بمستوى الحج الاقتصادي والبري الذي تنفذه شركات السياحة تحت الإشراف التام من وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع غرفة شركات السياحة والخدمات التي يقدمها هذا المستوى للحجاج.

وقام اللواء الاحمدي ترافقه سامية سامي بتفقد مقر بعثة الحج السياحي والاطمئنان علي خطة تصعيد الحجاج وتوفير كافة التسهيلات التي تضمن سهولة التصعيد والنفرة، وشدد كذلك علي توفير كافة الخدمات لحجاج السياحة ، كما قام رئيس البعثة بتفقد عدد من فنادق اقامة حجاج السياحة مشيدا بالخدمات التي يتم تقديمها للحجاج بمختلف مستويات الحج السياحي.

رافق رئيس البعثة خلال جولته كل من سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحي بالوزارة وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة واحمد ابراهيم وهشام امين عضوي اللجنة وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

واصطحبت سامية سامى اللواء علاء الاحمدى فى جولة داخل غرفة العمليات التابعة لبعثة السياحة وبعدها فى جولة فى عدد من الفنادق لاطلاعه على كيفية توفير جميع سبل الراحة للحجاج المصريين.

ومن جانبها، أكدت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات لاداء الركن الاعظم للحج .

وأوضحت أنه تم تجهيز أكثر من 400 أتوبيس موديلات حديثة لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، وتم التأكد من توفير اتوبيسات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماما.

وأضافت أنه تم التأكيد علي ملازمة الاتوبيسات للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر وتوفير المواقف اللازمة والقريبة من المخيمات مع توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وأشار ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن بعثة الحج السياحي تابعت علي مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة في كل من مني وعرفات، وتتلقي تقارير دورية علي مدار اليوم حول تجهيز المخيمات .

وأشار إلي أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كافة المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحي 5 نجوم والاقتصادي والبري، وذلك قبل تصعيد الحجاج والتاكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معربا عن ثقته في تقديم خدمات أكثر تميزا هذا العام لحجاج السياحة.