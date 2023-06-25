رئيس الأركان السعودي يتفقد استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، واستكمالاً لجهود وخطط الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس هيئة الأركان العامة استهل جولته، بتفقد "مفرزة" القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، حيث استمع إلى إيجازٍ عن المفرزة والمهام المناطة بها، وعقب ذلك زار رئيس الأركان، الوحدات المشاركة في مهمة الحج بميدان قوة الواجب بالمغمس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم.

كما زار، المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع في عرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، والتقى الكوادر الطبية والصحية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية، وبما يكفل للحجاج أداء نسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

واطلع رئيس هيئة الأركان العامة كذلك على الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، ومواقع حجاج وزارة الدفاع وحجاج التحالف.

واختتم جولته بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الكريم، وبما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

ونقل تحيات وتقدير الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع للمشاركين من منسوبي وزارة الدفاع في مهمة حج هذا العام، مؤكدًا لهم تقديم أفضل الخدمات بشكل احترافي والتي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.