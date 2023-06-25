ذبح 8 آلاف و476 رأس ماشية بمجازر الجيزة وإصدار 15 تصريح نقل وتخزين جلود الأضاحى

كتبت – مرام محمد

أكد الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، انتظام عمل مجازر المحافظة الحكومية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن جميع مجازر المحافظة وعددها 21 مجزرا، تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار أن المجازر شهدت خلال أسبوع في الفترة من يوم الخميس الموافق 15/06/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 22/6/2023، ذبح 8476 رأس ماشية تحت إشراف طبي وبيطري متكامل، لافتا بأنه تم مضاعفة الورديات بالمجزرين الكبيرين بالمحافظة وهما المنيب والوراق.

وكشف أن المديرية أصدرت خلال الأسبوع المنقضي 15 تصريحاً بنقل وتخزين الجلود الخاصة بأضاحي الأهالي والجمعيات الخيرية، وذلك للجمعيات الأهلية المرخصة من التضامن الاجتماعي.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.